HR-эксперт Цыганкова отметила, что молодежь чаще страдает от эмоционального выгорания

Эмоциональное истощение чаще встречается в коллективах с токсичными руководителями. Об этом заявила специалист по кадрам, основатель Центра переподготовки и повышения квалификации «Профаймекер» Юлия Цыганкова в разговоре с Национальной Службой Новостей .

Как отметила эксперт, особенно подвержены выгоранию представители поколения Y, рожденные в 1980–2000 годах, для которых наиболее важна осмысленность труда. Их мотивация заключается в целях, самореализации и развитии.

«Если начальник из поколения X, предпочитающий жесткий контроль, не учитывает эти потребности, сотрудники быстро теряют интерес. В токсичных коллективах выгорание наступает втрое быстрее, а текучесть кадров возрастает на 40%», — объяснила Цыганкова.

Президент ассоциации аутсорсинговых компаний Алексей Жилов добавил, что в последние годы от этого синдрома часто страдают военнослужащие, участвующие в спецоперациях.