HR-эксперт Султанова посоветовала думать о безопасности при переезде ради работы

HR-эксперт Зилина Султанова рассказала в беседе с сайтом телеканала « Звезда » о важных аспектах переезда в другой регион для трудоустройства. В некоторых частях России действительно активно развивается инфраструктура и открываются новые производства, но существует недостаток кадров.

По мнению специалиста, тем, кто планирует переезд ради работы, следует в первую очередь думать о безопасности.

«Надо искать вакансии через официальные ресурсы, напрямую у работодателя. Обязательно трудовой договор. „Серая“ схема может обернуться тем, что останетесь без зарплаты и без поддержки», — пояснила эксперт.

Она также рекомендовала быть готовым к переменам и заранее уточнять условия переезда, включая оплату дороги, питания и медицинского осмотра. Вахтовый метод работы может стать подходящим вариантом для тех, кто стремится заработать, добавила Султанова.