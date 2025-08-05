HR-эксперт Султанова назвала отсутствие гарантий минусом работы на фрилансе

Учредитель HR-агентства, карьерный консультант Зилина Султанова рассказала в беседе с « Москвой 24 », что фрилансеры могут управлять своим доходом, но при этом рискуют столкнуться с отсутствием клиентов.

По словам эксперта, фрилансеры вправе самостоятельно выбирать заказчиков и планировать рабочее время. Они могут делегировать обязанности и свободно выбирать время отпуска, продолжая работать удаленно.

«При этом есть риск, что работу можно долго не найти. Нет никаких гарантий, нет стабильной зарплаты, которая приходит два раза в месяц», — добавила специалист.

Она также отметила, что работа на себя предполагает нестабильный доход. Фрилансерам без связей и рекомендаций приходится искать проекты на специальных платформах и учиться презентовать свои услуги.