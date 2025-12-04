HR-эксперт Султанова назвала инженерные специальности одними из самых востребованных

HR-эксперт Зилина Султанова поделилась информацией о самых перспективных профессиях в России. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам специалиста, наиболее востребованы направления, связанные с технологиями и сложными компетенциями.

«Например, это разработка, анализ данных, искусственный интеллект, инженерные специальности», — пояснила Султанова.

Также она выделила сферы, где сложно что-либо автоматизировать, например медицину, психологию и образование. Здесь требуется высокая включенность человека, эмпатия и гибкость.

А вот к теряющим популярность профессиям эксперт отнесла офисные и административные позиции.