HR-эксперт Султанова назвала инженерные специальности одними из самых востребованных
HR-эксперт Зилина Султанова поделилась информацией о самых перспективных профессиях в России. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
По словам специалиста, наиболее востребованы направления, связанные с технологиями и сложными компетенциями.
«Например, это разработка, анализ данных, искусственный интеллект, инженерные специальности», — пояснила Султанова.
Также она выделила сферы, где сложно что-либо автоматизировать, например медицину, психологию и образование. Здесь требуется высокая включенность человека, эмпатия и гибкость.
А вот к теряющим популярность профессиям эксперт отнесла офисные и административные позиции.