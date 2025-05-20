HR-эксперт Столповских сообщила о тренде на совмещение нескольких должностей

На российском рынке труда наблюдается новая тенденция: все больше специалистов выбирают поливоркинг, совмещая несколько видов занятости. Об этом рассказала HR-директор сервиса для безопасных сделок с фрилансерами Камилла Столповских в беседе с « Газетой.ru ».

По словам эксперта, поливоркинг ассоциируется со свободой и движением. Это особенно важно для молодого поколения, которое стремится к гибкости в работе и возможности адаптировать график под свои интересы.

«Кроме того, поливоркерам доступно „лавирование“ между различными сферами рынка труда — при наличии нужных навыков можно параллельно найти дополнительную работу в „прибыльных“ в данный период времени нишах, например в IT», — пояснила Столповских.

Она также отметила, что такой подход может приносить хороший доход, но конечный заработок зависит от целей специалиста и его способности эффективно управлять временем. При этом компании не всегда положительно относятся к поливоркерам, опасаясь низкой квалификации и несерьезного отношения к обязанностям, добавила «Москва 24».