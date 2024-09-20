HR-эксперт Семеренко порекомендовала студентам, которые хотят работать, брать гибкий график

Студентам, которые желают подрабатывать в свободное время, лучше всего присмотреться к компаниям, предлагающим гибкий график. Такой совет в беседе с «Газетой.Ru» дала HR-эксперт Светлана Семеренко.

По словам специалиста, от работы в ночные смены стоит отказаться вовсе, чтобы иметь возможность отдыхать и набираться сил. Лучше всего, если работа будет связана с направлением обучения. Таким образом у студента появится возможность обзавестись полезными профильными контактами, написал сайт kp.ru.

В заключение эксперт посоветовала составить график учебы, работы и выполнения домашних заданий, чтобы не накопилось «хвостов» в учебном заведении.