HR-эксперт Семеренко порекомендовала студентам, которые хотят работать, брать гибкий график

Студентам, которые желают подрабатывать в свободное время, лучше всего присмотреться к компаниям, предлагающим гибкий график. Такой совет в беседе с «Газетой.Ru» дала HR-эксперт Светлана Семеренко.
По словам специалиста, от работы в ночные смены стоит отказаться вовсе, чтобы иметь возможность отдыхать и набираться сил. Лучше всего, если работа будет связана с направлением обучения. Таким образом у студента появится возможность обзавестись полезными профильными контактами, написал сайт kp.ru.
В заключение эксперт посоветовала составить график учебы, работы и выполнения домашних заданий, чтобы не накопилось «хвостов» в учебном заведении.
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