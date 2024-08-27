HR-эксперт Семеренко: главным качеством столяра является умение фокусироваться на мелких деталях

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко в преддверии Дня столяра 28 августа перечислила ключевые навыки мастера данного ремесла. Ее слова передала «Газета.Ru».

Как заметила эксперт, главным качеством мастера столярного ремесла является умение фокусировать свое внимание на мелких деталях. Кроме того, столяр должен обладать терпением и развитой дисциплиной. Иногда работа над одним предметом может занимать месяцы и даже годы.

Столяр должен обладать и творческим подходом, чтобы в любом куске дерева видеть будущее творение.Также он должен уметь читать чертежи и планы, чтобы понимать, какие детали нужно изготовить и как их соединить между собой, заключила Семеренко.

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