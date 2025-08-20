HR-эксперт Савина рассказала, что работа в отпуске по своей инициативе не оплачивается

В период отпуска за сотрудником сохраняется средняя заработная плата и все законные гарантии. Об этом рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина в беседе с RT .

Как пояснила эксперт, если работник решает заняться трудовой деятельностью во время отдыха по собственной инициативе, работодатель не обязан оплачивать это время. Однако многие организации идут на компромисс.

«Работодатель может обратиться к сотруднику с просьбой о работе в отпуске только в экстренных случаях и только при условии добровольного согласия работника (ст. 125 ТК РФ)», — добавила специалист.

По ее словам, соответствующее соглашение необходимо оформить в письменной форме. Неиспользованные дни отпуска работник вправе перенести на другой период.