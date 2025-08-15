Карьерный эксперт Сайгина посоветовала изучить все о компании и вакансии для успешного прохождения собеседования

На начальных этапах отбора работодатель оценивает кандидата, и даже высококвалифицированный специалист может быть отвергнут из-за мелких ошибок. Эксперт центра «Профессии будущего» Анна Сайгина поделилась с «Известиями» перечнем серьезных ошибок, которые могут лишить шансов на трудоустройство.

«Самая распространенная ошибка — опоздание без предупреждения. Пунктуальность — базовое правило делового общения, поэтому если задержка неизбежна, важно сообщить об этом заранее», — отметила специалист.

Также негативно влияет на работодателя игнорирование звонков и сообщений. Если кандидат не отвечает на письма и пропускает звонки, у специалиста по подбору персонала возникают сомнения в его коммуникативных навыках.

Еще одна серьезная ошибка — недостаточное знание компании и вакансии. Необходимо изучить сферу деятельности работодателя и требования к позиции перед собеседованием, добавила Сайгина.