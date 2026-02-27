HR-эксперт Романова посоветовала компаниям развивать стажировочные программы, чтобы удержать молодых сотрудников

Для привлечения зумеров более половины работодателей готовы предлагать им зарплату выше рынка. Однако этого может быть недостаточно для решения проблемы удержания молодых сотрудников. Такое мнение озвучила «Известиям» HR-директор Level Group Валентина Романова.

Специалист подчеркнула, что достойная заработная плата для зумеров — это лишь начальный этап, позволяющий привлечь внимание к вакансии.

«Первыми в фильтрации поколения Z отсеиваются компании, не соответствующие зарплатным ожиданиям. Но достаточно легкомысленно предполагать, что на этом все и заканчивается», — отметила она.

По словам эксперта, зумеры стремятся к внутренней свободе и внимают собственным потребностям. Для них важны высокая автономность в рабочих процессах, баланс между профессиональной и личной жизнью, а также возможность действовать без излишних ограничений.

Романова рекомендовала работодателям четко формулировать свои ценности, создавать пространство для экспериментов и самовыражения. Это поможет зумерам раскрыть свой потенциал и внести новые идеи в бизнес.

Также важно формировать систему поддержки, включающую психологическую помощь, спортивные активности, ДМС и другие инициативы, связанные с благополучием сотрудников. Это демонстрирует, что компания учитывает ценности, образ жизни и личные потребности молодых специалистов.

Кроме того, Романова советует развивать стажировочные программы. По ее данным, около 70% стажеров из поколения Z ежегодно переходят в штат, что обеспечивает компании лояльных и конкурентоспособных сотрудников.