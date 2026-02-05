HR-эксперт Романова отметила, что модель осознанной результативности поможет преодолеть профессиональное выгорание

К концу 2025 года значительное число работающих россиян столкнулись с профессиональным выгоранием. Причина этого явления — не только стресс, но и так называемая токсичная продуктивность, заявила HR-директор девелоперской компании Level Group Валентина Романова «Известиям» .

Токсичная продуктивность создает иллюзию эффективности: сотрудники оценивают свою ценность не по результатам, а по усталости и количеству переработанных часов.

«Токсичная продуктивность — это ловушка, в которой сотрудник подменяет реальный результат процессом вечной занятости», — подчеркнула Романова.

Такой подход приводит к ошибкам и снижению вовлеченности сотрудников, что невыгодно для бизнеса. В условиях усиливающейся конкуренции за таланты сохранение культуры «работы на износ» становится нерентабельным.

В качестве альтернативы эксперт предлагает перейти к модели осознанной результативности, где в центре внимания — вклад сотрудника в бизнес-показатели, а не количество отработанных часов. Этот подход требует пересмотра привычных форматов занятости и большей гибкости со стороны работодателей.

Важным элементом борьбы с выгоранием остается прозрачная коммуникация внутри компаний. Токсичная продуктивность часто укореняется в организациях, где сотрудники не понимают, за что их ценят, и не получают обратной связи от руководства.

Романова отметила, что необходимо трансформировать корпоративную культуру, смещая фокус с контроля процессов на оценку реального результата. Здоровая продуктивность строится не на количестве отработанных часов, а на осознанности и умении вовремя сохранять ресурс.