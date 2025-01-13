HR-эксперт Рекшинская: до 70% компаний будут использовать ИИ в работе в 2025 году

В 2024 году 40% компаний использовали искусственный интеллект (ИИ) в своих процессах, сейчас государственные инвестиции в эту область продолжают расти. Ожидается, что к 2025 году эта цифра достигнет 60–70%. Таким мнением поделилась директор платформы Грейд от Яндекс Практикума Анастасия Рекшинская в разговоре с «Газетой.Ru».