HR-эксперт Рекшинская: до 70% компаний будут использовать ИИ в работе в 2025 году

В 2024 году 40% компаний использовали искусственный интеллект (ИИ) в своих процессах, сейчас государственные инвестиции в эту область продолжают расти. Ожидается, что к 2025 году эта цифра достигнет 60–70%. Таким мнением поделилась директор платформы Грейд от Яндекс Практикума Анастасия Рекшинская в разговоре с «Газетой.Ru».
Искусственный интеллект применяется для анализа навыков сотрудников, создания персонализированного контента и интерактивного обучения через чат-ботов. Кроме того, растет популярность «обучения в моменте», когда сотрудники получают советы от нейросетей непосредственно во время работы.
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