HR-эксперт Петрихина посоветовала прислушиваться к сотрудникам, чтобы избежать текучки кадров

Рынок труда сейчас находится в такой ситуации, что выбирают больше кандидаты, а не работодатели. Об этом «Газете.Ru» рассказала карьерный консультант Елена Петрихина.

По ее словам, во многих компаниях наблюдается серьезная текучка кадров. Поэтому нужно делать определенные шаги, чтобы ее избежать. В частности, давать сотрудникам понять, что их мнение важно.

«Проводите ежемесячные собрания, чтобы сотрудники могли задать вопросы и предложить свои идеи. Собирайте обратную связь и устраняйте выявленные проблемы», — отметила эксперт.

Она добавила, что такой подход даст работникам понять, что их ценят и уважают.