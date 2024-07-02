HR-эксперт Петрихина посоветовала прислушиваться к сотрудникам, чтобы избежать текучки кадров

Рынок труда сейчас находится в такой ситуации, что выбирают больше кандидаты, а не работодатели. Об этом «Газете.Ru» рассказала карьерный консультант Елена Петрихина.

По ее словам, во многих компаниях наблюдается серьезная текучка кадров. Поэтому нужно делать определенные шаги, чтобы ее избежать. В частности, давать сотрудникам понять, что их мнение важно.

«Проводите ежемесячные собрания, чтобы сотрудники могли задать вопросы и предложить свои идеи. Собирайте обратную связь и устраняйте выявленные проблемы», — отметила эксперт.

Она добавила, что такой подход даст работникам понять, что их ценят и уважают.

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