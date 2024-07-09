HR-эксперт Пак: серьезная конкуренция среди работников остается в области маркетинга и PR

Престижная и популярная сфера маркетинга и PR отличается стабильным притоком молодых специалистов. Благодаря этому конкуренция в профессии только растет, сообщила HR-директор компании NC Logistic Ирина Пак в беседе с «Газетой.ru»

По словам специалиста, свободных кандидатов на рынке труда достаточно, чтобы вовремя закрывать вакансии. С наймом этих сотрудников обычно проблем не возникает.

При этом сейчас наблюдается дефицит персонала в области логистики. Растет спрос на кладовщиков, комплектовщиков товаров, операторов системы управления складом, отметила Пак.