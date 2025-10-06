HR-эксперт Пак подчеркнула, что в IT-сфере много вакансий для новичков

Дефицит кадров заставляет многие компании обучать новичков с нуля. Эта тенденция особенно заметна в сферах, где не хватает специалистов. Об этом «Газете.Ru» рассказала HR-директор логистического оператора NC Logistic Ирина Пак.

По словам HR-эксперта, в IT-сфере много вакансий для новичков. Здесь можно начать карьеру в разработке ПО, тестировании, техподдержке или анализе данных. Однако в текущем году спрос на IT-специалистов немного снизился из-за активного притока молодых кадров в отрасль в последние годы.

Ирина Пак отметила, что значительные возможности для новичков есть в сфере продаж и клиентского сервиса. Здесь можно устроиться менеджером по продажам, оператором кол-центра или консультантом.

Также быстрый карьерный старт возможен в складской логистике, особенно на фоне роста электронной коммерции. Профессии кладовщика, комплектовщика заказов, стикеровщика и диспетчера остаются востребованными.