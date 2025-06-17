HR-эксперт Пак отнесла нехватку знаний к причинам трудоголизма

Интенсивный труд не всегда приводит к карьерному росту. Работодатели ценят не столько количество отработанных часов, сколько вклад в успех организации. Такое мнение высказала HR-директор компании NC Logistic Ирина Пак в беседе с радиостанцией Sputnik .

По словам эксперта, трудоголизм может быть вызван нехваткой знаний, перфекционизмом и завышенными требованиями к себе. Она рекомендовала решать проблемы путем обучения, обращения за помощью к опытным наставникам и изучения инструментов автоматизации.

«Нужно разработать методы, которые позволят ускорить выполнение непосредственных обязанностей, иначе бизнес получит только видимость продуктивности, но на самом деле КПД будет низким», — предупредила специалист.

Она также отметила, что карьерный рост зависит от умения выстраивать профессиональные отношения с коллегами и руководством. Трудоголики же часто замкнуты и избегают общения, что снижает их шансы на продвижение.