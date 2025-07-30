HR-эксперт Мурадян заявил о мировом тренде на отказ от удаленной работы

HR-эксперт Гарри Мурадян сообщил в беседе с ИА НСН о популярности тренда на отказ от дистанционной работы, который наблюдается во всем мире.

Как пояснил специалист, в краткосрочной и среднесрочной перспективах удаленная работа выгодна работодателям, так как сокращаются расходы на аренду офисных площадей и техническое оснащение.

«Работодателям, которые уже отпустили сотрудников на удаленку, в основном без разницы, вернутся они туда или нет», — отметил Мурадян.

По его словам, в долгосрочной перспективе очевидно, что карьера развивается в стенах офиса. Современные компании все чаще переходят на гибридный график работы, стремясь сбалансировать удаленный и офисный режимы.