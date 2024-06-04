HR-эксперт Мурадян заявил, что в дипломах надо прописывать личные заслуги студентов

В дипломах выпускников нужно писать не только оценки, но и личные достижения студентов. Таким мнением с News.ru поделился основатель Школы развития карьеры Гарри Мурадян.

По его словам, нужно отмечать, в какой внестуденческой деятельности участвовал человек. Состоял ли в каких-то советах и профсоюзах,

«Если человек подавался на гранты от вуза, это также необходимо добавить в приложение, будет полезно для работодателя. Волонтерскую деятельность следует добавить также», — отметил эксперт.

Он добавил, что информация о достижениях могла бы значительно облегчить получение работы для вчерашнего выпускника.