HR-эксперт Мурадян заявил, что навыки использования ИИ повышают конкурентоспособность

Большинство работодателей рассчитывают, что сотрудники свободно используют базовые возможности ИИ, такие как поиск данных и креативных решений.

«Это очень нужно практически всем профессиям, и это не какая-то прихоть работодателя. Использование нейросетей повышает вашу продуктивность, вы успеваете сделать большее количество задач за то же количество времени», — отметил специалист.

По его словам, при игнорировании возможностей нейросетей конкуренты, использующие ИИ, могут опережать в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Так, в сфере обслуживания умение применять технологию незаменимо: подготовка писем, обработка запросов, оформление документации, разработка дизайна веб-ресурсов.