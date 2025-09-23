HR-эксперт Мурадян заявил, что навыки использования ИИ повышают конкурентоспособность
HR-эксперт и руководитель рекрутингового агентства Гарри Мурадян рассказал ИА НСН, что понимание принципов действия искусственного интеллекта повышает конкурентоспособность работников.
Большинство работодателей рассчитывают, что сотрудники свободно используют базовые возможности ИИ, такие как поиск данных и креативных решений.
«Это очень нужно практически всем профессиям, и это не какая-то прихоть работодателя. Использование нейросетей повышает вашу продуктивность, вы успеваете сделать большее количество задач за то же количество времени», — отметил специалист.
По его словам, при игнорировании возможностей нейросетей конкуренты, использующие ИИ, могут опережать в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Так, в сфере обслуживания умение применять технологию незаменимо: подготовка писем, обработка запросов, оформление документации, разработка дизайна веб-ресурсов.