HR-эксперт Мурадян высказал мнение, что работодатель не должен вмешиваться в личную жизнь сотрудников

Директор кадрового агентства Гарри Мурадян прокомментировал инициативу депутата Брянской областной думы Михаила Иванова о привлечении к ответственности женатых сотрудников, склонных к романтическим отношениям на рабочем месте. Иванов считает, что подобные взаимоотношения наносят ущерб институту семьи и традиционным устоям российского общества. Об этом написал gorod55.ru .

HR-эксперт подчеркнул, что семейные отношения формируются самостоятельно и работодатель не должен вмешиваться в личную жизнь сотрудников. Вместо контроля за моральными аспектами поведения сотрудников работодатели ориентируются на профессиональные качества и эффективность труда.

Более трети супружеских пар, согласно статистике, формируется именно на рабочих местах, иногда заменяя предыдущий брак. Большинство руководителей предпочитают не вмешиваться в интимные вопросы подчинённых, сосредотачиваясь на профессиональной стороне вопросов.

Мурадян подчеркнул, что задача укрепления семейных традиций должна решаться государством, а не компаниями и организациями.