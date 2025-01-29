HR-эксперт Мурадян: в России наблюдается высокий спрос на столяров и токарей

Фото: РИА «Новости»

Российский рынок труда испытывает большую потребность в представителях рабочих профессий, имеющих среднее профессиональное образование. Среди них — сварщики, токари, столяры, фрезеровщики, операторы станков с числовым программным управлением, швеи и закройщики. Об этом рассказал сайту телеканала «Звезда» HR-эксперт и член экспертного совета Государственной думы РФ по молодежной политике Гарри Мурадян.

Специалист отметил, что в гостинично-ресторанной сфере большим спросом пользуются повара и официанты. А среди профессий, где наличие среднего профессионального образования не требуется, можно выделить водителей такси, курьеров и дворников.

Спрос на перечисленные специальности будет оставаться высоким в первом квартале 2025 года, но позже пойдет на спад, подчеркнул Мурадян.

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