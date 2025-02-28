HR-эксперт Мурадян спрогнозировал рост зарплат в регионах с растущими отраслями

В скором будущем российские регионы с быстро развивающимися отраслями и большими инвестициями могут ожидать повышения заработной платы. Такой прогноз сделал HR-эксперт и руководитель агентства по подбору и развитию персонала Гарри Мурадян в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

По словам специалиста, рост зарплат зависит от ряда ключевых факторов. Один из них — активное развитие отраслей, таких как сельское хозяйство, информационные технологии и логистика.

«Например, АПК России демонстрирует динамическое развитие и имеет потенциал роста за счет цифровизации и привлечения высококвалифицированных специалистов», — отметил Мурадян.

Другим важным аспектом он назвал государственную поддержку. Регион, получивший значительные государственные субсидии через национальные проекты, скорее всего, увидит увеличение средней заработной платы.