HR-эксперт Мурадян: сотрудник имеет право требовать компенсацию, если работодатель препятствовал выполнению задачи

HR-эксперт Гарри Мурадян в беседе с ИА НСН прокомментировал новость о том, что в Великобритании девушка подала иск на начальника, который не здоровается с ней. Теперь компания обязана выплатить сотруднице компенсацию.

По словам эксперта, бороться с игнорированием со стороны начальника в России также можно. Сотрудник имеет право требовать компенсацию, если работодатель препятствовал выполнению поставленной задачи, написали «Аргументы и факты».

В суде сотрудник должен доказать, что у него не было доступа к необходимым файлам и серверам. Основанием для иска также может стать удаление из всех рабочих чатов. Конфликты из-за неналаженной коммуникации являются второй по значимости причиной увольнения в России, сказал собеседник.