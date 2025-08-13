HR-эксперт Мурадян рассказал о праве обжаловать направление в психиатрический стационар

HR-эксперт Гарри Мурадян в интервью ИА НСН высказал опасения относительно возможного появления дискриминации и злоупотреблений после вступления в силу обновленных требований к проведению обязательного психиатрического освидетельствования сотрудников определенных специальностей.

Специалист отдельно акцентировал внимание на действиях, необходимых работникам, столкнувшимся с неправомерным направлением на психиатрическое обследование.

«Риски предвзятости и злоупотреблений реальны, ведь такая норма может использоваться для устранения нежелательных сотрудников или конкурентов», — предупредил Мурадян.

По его словам, работник имеет полное право потребовать официальное заключение медиков, оспорить необоснованное назначение посредством обращения в Государственную инспекцию труда и судебные инстанции, а также привлечь независимую экспертизу и профсоюзы для поддержки.