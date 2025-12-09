HR-эксперт Мурадян рассказал, что в IT-компаниях и банках могут давать миллион рублей при рождении ребенка

HR-эксперт, руководитель агентства по подбору персонала Гарри Мурадян перечислил компании, которые будут предоставлять работникам миллион рублей при рождении ребенка. Об этом сообщил « Ридус ».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с 1 января сумма выплаты для сотрудника при рождении ребенка, которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами, вырастет до миллиона рублей.

По словам специалиста, на такие выплаты могут рассчитывать сотрудники банков, сырьевых компаний, IT-организаций, крупных промышленных предприятий и госкорпораций. Мурадян отметил, что миллион рублей готовы выплачивать далеко не все предприятия.