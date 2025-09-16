HR-эксперт Мурадян раскритиковал идею с отменой испытательного срока для экс-призывников

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила отменить для россиян, проходивших военную службу по призыву после получения образования, испытательный срок при приеме на работу в течение года после службы. Идею прокомментировал HR-эксперт Гарри Мурадян в беседе с « Ридусом ».

По его словам, реализация соответствующей инициативы приведет к росту неофициальной занятости. Как пояснил специалист, работодатели не заинтересованы в найме сотрудника без испытательного срока.

«Компании стараются брать выпускников на работу неофициально, чтобы понять, подходит сотрудник или нет. Спустя какое-то время, если все хорошо, работодатель оформляет с человеком уже полноценные трудовые отношения», — пояснил специалист.

Главное преимущество испытательного срока, добавил Мурадян, заключается в том, что при несоответствии работника требованиям компании трудовые отношения могут быть прекращены в кратчайшие сроки.