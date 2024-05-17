HR-эксперт Мурадян: работодатели нарушают закон, когда хотят помочь своим работникам взять кредит | 360°

Общество 17 мая 2024, 12:32 HR-эксперт Мурадян: работодатели нарушают закон, когда хотят помочь своим работникам взять кредит

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На фоне дефицита кадров работодатели находят альтернативные способы удержания сотрудников. Так, они часто прибегают к не совсем законным действиям, когда хотят помочь работникам взять кредит, сообщил HR-эксперт Гарри Мурадян в беседе с «Национальной службой новостей».

По его словам, компании часто указывают в документах заработную плату у сотрудника больше, чем есть на самом деле. Также соискателю могут «приписать» новую высокую должность.

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При этом практика по выплате процентов по кредитам за сотрудников в России не сильно распространена, такое применяется крайне редко, отметил Мурадян.