HR-эксперт Мурадян предостерег от собеседований в понедельник и пятницу

Вторник и четверг — самые лучшие дни для проведения собеседований. Об этом рассказал член экспертного совета Государственной думы HR-эксперт Гарри Мурадян в интервью News.ru.
Специалист рекомендовал назначать встречи после обеда. В это время человек более расположен к разговору после приема пищи.
Эксперт предостерег от согласий на рабочее интервью утром понедельника и пятницы, так как в начале недели работодатель занят большим количеством накопившихся дел, а в конце недели— мыслями о предстоящих выходных.
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