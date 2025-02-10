HR-эксперт Мурадян предостерег от собеседований в понедельник и пятницу

Вторник и четверг — самые лучшие дни для проведения собеседований. Об этом рассказал член экспертного совета Государственной думы HR-эксперт Гарри Мурадян в интервью News.ru .

Специалист рекомендовал назначать встречи после обеда. В это время человек более расположен к разговору после приема пищи.

Эксперт предостерег от согласий на рабочее интервью утром понедельника и пятницы, так как в начале недели работодатель занят большим количеством накопившихся дел, а в конце недели— мыслями о предстоящих выходных.