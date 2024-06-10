HR-эксперт Мурадян посоветовал задуматься о трудоустройстве еще во время учебы в университете

Многие выпускники вузов сталкиваются с трудностями при поиске работы, ведь компании нуждаются в специалистах с опытом. Как решить эту проблему, рассказал HR-эксперт Гарри Мурадян в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

Он посоветовал задуматься о трудоустройстве еще во время учебы в университете. Даже неполная смена поможет получить практические навыки, которые пригодятся в дальнейшем.

По словам Мурадяна, выпускники также могут обратиться в карьерный центр своего вуза. Там предоставляют информацию о вакансиях и дают консультации по составлению резюме.

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