HR-эксперт Мурадян отметил, что система образования отстает от запросов рынка труда

На российском рынке труда сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны, ощущается острый дефицит кадров, с другой — множество выпускников не могут найти работу в своей области. Почему так происходит и как решить эту проблему, рассказал сайту «АБН24» руководитель агентства по подбору и развитию персонала АМАЛКО Гарри Мурадян.

«Несмотря на то, что в экономике задействовано почти 72 миллиона человек, 73% предприятий испытывают кадровый дефицит, а по итогам 2024 года не хватало 2,6 миллиона сотрудников. Однако проблема не столько в отсутствии людей, сколько в несоответствии их квалификации и навыков требованиям экономики», — объяснил Мурадян.

Эксперт отметил, что система образования отстает от запросов рынка. Вузы и колледжи часто продолжают обучать по устаревшим программам, не учитывая технологические сдвиги и реальные потребности бизнеса. В то же время работодатели редко участвуют в разработке образовательных стандартов, а стажировки для студентов во многих случаях носят формальный характер.

По словам специалиста, более 40% студентов поступают на экономические и юридические специальности, тогда как нехватка специалистов остро ощущается в инженерной сфере, здравоохранении и образовании. Ситуацию усугубляет слабая культура переобучения. Получив диплом, большинство граждан не возвращаются к учебе, а инфраструктура для повышения квалификации остается фрагментарной.

Мурадян подчеркнул, что для решения проблемы необходимы системные меры, охватывающие все отрасли экономики и все возрастные группы. При этом бизнес пока не проявляет высокой готовности инвестировать в обучение сотрудников, а образовательная система не обладает достаточной гибкостью для быстрой адаптации.

Без системной интеграции бизнеса и образования, актуализации подготовки специалистов, поддержки культуры непрерывного обучения и повышения прозрачности рынка труда кадровый кризис будет лишь усиливаться, заключил собеседник.