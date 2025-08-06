HR-эксперт Мурадян объяснил высокую зарплату мастеров маникюра нестабильностью

Руководитель агентства по подбору и развитию персонала АМАЛКО Гарри Мурадян объяснил в беседе с радиостанцией Sputnik , почему мастера маникюра зарабатывают больше учителей и врачей.

По данным сервиса «Авито Работа», за полгода зарплата мастеров маникюра и педикюра выросла на 50% и составляет в среднем 130 тысяч рублей. По словам HR-эксперта, тенденция, когда сотрудники в сфере услуг зарабатывают больше медиков и педагогов, сохранится.

«Мастер ногтевого сервиса — это ремесленная профессия, которая требует большого количества рутинных действий. Она подразумевает нестабильность: сегодня записался клиент, завтра не записался», — отметил специалист.

К минусам данной профессии он также отнес большое количество стрессовых ситуаций. Из-за таких условий профессионалы в сфере красоты имеют хорошую прибыль.