HR-эксперт Мурадян объяснил причины роста числа вакансий в сфере продаж и логистики

HR-эксперт Гарри Мурадян в беседе с радио Sputnik объяснил причины роста числа вакансий в сфере продаж и логистики. Он отметил, что развитие логистических сервисов и электронной коммерции способствует росту спроса на кадры в этой области.

Логистика «последней мили», подразумевающая доставку товаров конечному покупателю, является одним из драйверов спроса на рабочую силу. Компании стремятся ускорить процессы доставки и повысить качество обслуживания клиентов, что требует привлечения дополнительных сотрудников.

Другой причиной является переизбыток рабочей силы в сфере информационных технологий и маркетинга, где квалификация специалистов не всегда соответствует требованиям работодателей. Работодатели ищут сотрудников, готовых осваивать новые навыки и брать на себя дополнительные обязанности.

В то же время наблюдаются трудности с набором сотрудников на позиции линейных продавцов и кассиров, поскольку молодые люди предпочитают работать удаленно или искать заработок в смежных сферах. Это создает дополнительные вызовы для работодателей, которые вынуждены искать нестандартные подходы к привлечению и удержанию персонала.