HR-эксперт Мурадян назвал психологию популярным направлением у абитуриентов

HR-эксперт Гарри Мурадян отметил увеличение числа школьников, желающих изучать психологию в университетах. Об этом сообщил News.ru .

По словам специалиста, такое положение дел связано с интересом молодежи к анализу поведения людей и общественной потребностью в психологической помощи.

Кроме того, Мурадян обратил внимание на рост популярности прикладной информатики. Специальности в области информационных технологий остаются востребованными благодаря важной роли IT во всех сферах жизни общества. Также эксперт указал на привлекательность направления информационной безопасности для выпускников.