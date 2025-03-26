HR-эксперт Мурадян: копирайтеры и дизайнеры могут оказаться на обочине карьеры

Минтруд поделился прогнозом кадровой потребности до 2029 года. Повысится спрос на специалистов в сферах персональных услуг, обрабатывающего производства, транспортировки и хранения, гостиничного бизнеса, общепита. А вот копирайтеры, кассиры и дизайнеры, по мнению эксперта Гарри Мурадяна из агентства по подбору и развитию персонала, могут оказаться на обочине карьеры. Об этом написал «Абзац» .

«Нейросети заменят копирайтеров, которые делают базовую подборку чего-либо. Кассиров станет меньше из-за появления касс самообслуживания. И дизайнеров, которые что-то там креативят, тоже будет не хватать», — считает он.

Специалист добавил, что появилось много инструментов, быстро выдающих базовые рисунки и видео.

Благодаря росту онлайн-торговли уменьшится число ларьков с мелкими товарами. А вот курьеры остаются в выигрыше: в Москве их зарплата превышает доход специалистов с высшим образованием на 19%.