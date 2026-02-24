HR-эксперт Мурадян допустил, что ограничение режима самозанятых усугубит дефицит кадров

Реализация инициативы депутата Госдумы Ярослава Нилова об ограничении режима самозанятых может усугубить дефицит кадров в России. Такое мнение высказал руководитель агентства по подбору персонала Гарри Мурадян в беседе с «Ридусом» .

По словам эксперта, в 2025 году количество самозанятых в России превысило 15 миллионов человек. Многие из них работают в строительных компаниях, фитнес-центрах и IT-индустрии.

«Инициатива депутата Нилова логична для предотвращения злоупотреблений. Но в текущих условиях она лишь усугубит дефицит кадров в России», — отметил специалист.

Нилов предложил развивать легальные каналы привлечения иностранного персонала из Индии, Филиппин, Бангладеш, Вьетнама, Пакистана, Таиланда и Мьянмы.