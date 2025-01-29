HR-эксперт Мурадян: активное взаимодействие с коллегами повышает самооценку

HR-эксперт и член экспертного совета Госдумы Гарри Мурадян в беседе с NEWS.ru рассказал о том, что участие в тренингах, обучение новым навыкам и активное взаимодействие с коллегами способствуют повышению самооценки.

Он подчеркнул значимость регулярных упражнений в самопрезентации и получения отзывов от начальства и коллег для формирования положительного самовосприятия.

По словам Мурадяна, создание условий для профессионального роста и развития навыков играет ключевую роль в укреплении уверенности в собственных силах. Он добавил, что тренинги, новые знания и открытость в общении с коллегами положительно влияют на самооценку. Регулярная практика самопрезентации и обратная связь помогают человеку видеть себя в лучшем свете.

Кроме того, эксперт отметил, что современные работодатели ценят не только исполнительность, но и способность сотрудника проявлять инициативу, брать на себя ответственность и эффективно взаимодействовать в коллективе.