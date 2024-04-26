HR-эксперт Минаева: женщины стали более уверенными в переговорах о зарплате | 360°

26 апреля 2024, 12:26
HR-эксперт Минаева: женщины стали более уверенными в переговорах о зарплате
Карьерный консультант Татьяна Минаева заявила, что женщины изменили модель поведения при устройстве на работу. Теперь соискательницы демонстрируют решительность в переговорах о зарплате, отметила HR-эксперт в беседе с ИА НСН.
По ее словам, наниматели также изменили подход к оценке кандидатов. Они чаще обращают внимание на знания и компетенции, а не половую принадлежность, пояснила Минаева.
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Кроме того, специалист указала на увеличение процента женщин, которые занимают традиционно мужские должности.
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