HR-эксперт Минаева рассказала, что на собеседование на первое место работы лучше приходить без родителей

Некоторые молодые люди приходят на собеседование с родителями, особенно, если речь идет о первом месте работы. Но такая группа поддержки может стать причиной отказа. Об этом «Москве 24» рассказала карьерный консультант и HR-эксперт Татьяна Минаева.

По ее словам, такое сопровождение может натолкнуть HR-специалиста на мысль, что потенциальный соискатель недостаточно замотивирован. Кроме того, порой создается впечатление, что именно родитель заставляет человека устраиваться на работу.

Наконец, такой соискатель кажется недостаточно самостоятельным. У нанимающей стороны могут возникнуть вопросы, способен ли он самостоятельно справляться с трудностями или выполнять поставленные задачи без посторонней помощи.