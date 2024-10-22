HR-эксперт Минаева рассказала, что на собеседование на первое место работы лучше приходить без родителей

Некоторые молодые люди приходят на собеседование с родителями, особенно, если речь идет о первом месте работы. Но такая группа поддержки может стать причиной отказа. Об этом «Москве 24» рассказала карьерный консультант и HR-эксперт Татьяна Минаева.
По ее словам, такое сопровождение может натолкнуть HR-специалиста на мысль, что потенциальный соискатель недостаточно замотивирован. Кроме того, порой создается впечатление, что именно родитель заставляет человека устраиваться на работу.
Наконец, такой соискатель кажется недостаточно самостоятельным. У нанимающей стороны могут возникнуть вопросы, способен ли он самостоятельно справляться с трудностями или выполнять поставленные задачи без посторонней помощи.
Новый «Урок цифры» о мобильных приложениях начнется в Подмосковье 5 ноября
Угрожавшему отрезать язык учителю цыгану вынесли приговор
Волонтеры в Чехове закрасили вандальные надписи на фасадах
Слова Павла Дурова стали доводом в споре в КС о посмертно зачатых детях
Фестиваль творческих мастер-классов прошел в Павловском Посаде
Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей пройдет в МОНИКИ
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте