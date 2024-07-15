HR-эксперт Махмутова: неформальные онлайн-встречи поддержат отношения с коллегами на удаленке

Сотрудникам компаний из-за удаленного и гибридного режима работы трудно поддерживать контакт с коллегами. Исправить это и сократить дистанцию помогут неформальные онлайн-встречи, рассказала HR-эксперт Диана Махмутова в беседе с РИАМО.

По ее словам, для поддержания дружеской атмосферы в коллективе также можно устраивать синхронные кофейные перерывы онлайн или просмотры фильмов с последующим обсуждением. HR-специалистам стоит разработать календарь корпоративных мероприятий и поддерживать их регулярное проведение.

Кроме того, коллегам можно отправлять письма, делать сюрпризы и дарить подарки. Это сплотит коллектив и поддержит эмоциональную близость на расстоянии, отметила Махмутова.

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