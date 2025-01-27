В 2025 году в России ожидается волна увольнений. Такая ситуация вызвана внешними обстоятельствами, среди которых — посттравматическое стрессовое расстройство, оставшееся после пандемии COVID-19, и общее усиление тревоги, рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова в беседе с « Москвой 24 ».

Однако не только личные эмоции сотрудников влияют на принятие решения об увольнении. Компании также вносят вклад в этот процесс, когда руководители регулярно игнорируют мнения подчиненных, недооценивают их труд и не выражают благодарность за выполнение задач, заявила эксперт.

По ее словам, увольнение оправдано, если сотрудник постоянно сталкивается с токсичными проявлениями: оскорблениями и неуважительным отношением. В таких ситуациях смена места работы может стать необходимой для сохранения психического здоровья, напомнила Лоикова.