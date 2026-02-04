HR-эксперт Лоикова рассказала о положительном влиянии брака на заработок мужчины

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова поделилась с «Москвой 24» мыслями о положительном влиянии брака на финансовое положение мужчины.

Специалист прокомментировала исследование, опубликованное в Journal of Sociology. Согласно результатам, женатые мужчины к 50 годам зарабатывают в среднем на 75% больше холостяков.

«Подобная корреляция действительно наблюдается в большинстве развитых стран. Однако цифра в 75%, скорее всего, верхняя граница или пример из конкретного исследования», — заявила Лоикова.

По ее словам, если взять государства Европы и США, то разрыв в доходах между женатыми и холостяками к 45–55 годам обычно составляет 20–35% в пользу первых, даже с учетом поправки на образование и профессию.