HR-эксперт Лоикова посоветовала отправлять отклик на вакансии в утренние часы

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова поделилась рекомендациями, которые могут помочь кандидатам выделиться среди других соискателей и повысить свои шансы на получение приглашения на собеседование. Об этом сообщила «Москва 24» .

По словам Лоиковой, утренние часы — это лучшее время для отправки резюме, так как рекрутеры, придя на работу, первым делом начинают рассматривать отклики. Еще один пик активности — сразу после 14:00, когда у многих HR заканчивается обед и они начинают назначать собеседования на следующий день.

Как пояснила специалист, более важными факторами успешности резюме являются персонализация и качество. Предпочтение чаще отдается резюме с качественной фотографией, на которой кандидат изображен в одежде офисного стиля и не в полный рост.