HR-эксперт Лоикова назвала июль самым выгодным месяцем для отпуска в 2026 году

HR-специалист Зулия Лоикова рассказала в беседе с Lenta.ru , что для увеличения суммы отпускных выплат лучше выбирать месяцы с наибольшим количеством рабочих дней.

По словам эксперта, в 2026 году такими месяцами будут июль, апрель, сентябрь, октябрь и декабрь, написал «Абзац».

«Больше всего рабочих дней в 2026 году будет в июле — 23 рабочих дня. По 22 дня — в апреле, сентябре, октябре, декабре», — пояснила Лоикова.

Она отметила, что брать отпуск в эти месяцы выгодно, так как стоимость рабочего дня будет ниже, а отпускные, как правило, больше, чем стоимость одного дня в таких месяцах. Однако важно учитывать, что это правило работает только при наличии премий и других расчетных выплат за предыдущие 12 месяцев и отсутствии длительных больничных.