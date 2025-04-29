HR-эксперт Лоикова напомнила, что зарплата «в конвертах» лишает соцгарантий

Работа с зарплатой «в конвертах» не защищена нормами трудового законодательства, поэтому работодателю ничего не мешает произвольно удерживать сумму, предупредила HR-эксперт Зулия Лоикова в беседе с « Москвой 24 ».

Специалист напомнила, что трудящиеся по такой схеме лишены большинства социальных гарантий: они не получают оплаченные отпуска и больничные листы, а в случае производственного несчастного случая могут лишиться положенных компенсаций.

По словам Лоиковой, заниженный или отсутствующий официальный доход прямым образом уменьшает будущие пенсии. Выход из тени должен сопровождаться информационной кампанией, объясняющей работникам плюсы легализации трудовых отношений, заключила эксперт.