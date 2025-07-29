HR-эксперт Лоикова напомнила, что в 14 лет разрешен легкий труд не более четырех часов в день

Сегодня многие подростки стремятся к самостоятельности и хотят зарабатывать. Какие вакансии доступны молодежи, рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова в интервью радиостанции Sputnik .

Как пояснила эксперт, молодым людям важно знать, какой труд разрешен и где искать безопасную вакансию.

«Подросткам с 14 лет разрешен легкий труд с согласия родителей, не более четырех часов в день. С 15 лет время на час увеличивается — можно работать где-то пять часов, и работодатель может заключать договор с подростком напрямую, если он закончил школу», — пояснила Лоикова.

По ее словам, несовершеннолетние могут работать в разных сферах. Среди них — анимация, курьерская доставка, мерчендайзинг, съемки в массовке в кино или рекламе, общепит. Искать работу лучше на проверенных площадках, например на HeadHunter или в центрах занятости.