HR-эксперт Крымовр посоветовал не брать на фриланс руководителей проектов и бухгалтеров

Есть определенные профессии, к которым не стоит обращаться на фрилансе. Менеджер по проектам, например, требует постоянного присутствия для эффективной координации задач, контроля качества и соблюдения сроков. Специалист по безопасности также нуждается в регулярной деятельности для устранения уязвимостей и мониторинга систем на предмет угроз. Об этом «Газете.Ru» рассказал HR-эксперт Виталий Крымов.

Вопрос о бухгалтере остается спорным — возможно, его можно использовать на фрилансе, но учитывая степень его осведомленности о компании, лучше взять его в штат. Ключевые позиции, такие как коммерческий и финансовый директор, однозначно следует занимать постоянным сотрудникам, ведь от них зависит будущее бизнеса.

Также к постоянным специалистам относятся финансисты и налоговые консультанты из-за риска утечки конфиденциальной информации. Руководитель отдела продаж — еще одна критически важная роль, от которой зависит эффективность бизнес-процессов.

Аналитик данных также требует осторожного подхода, так как работа с чувствительной информацией подразумевает высокие риски. Менеджер по работе с ключевыми клиентами — еще один пример, где отсутствие контроля может привести к потере значительных партнеров, отметил эксперт.