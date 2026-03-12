HR-эксперт Королева объяснила, почему предприниматели остерегаются нанимать подростков в ПВЗ

Несмотря на высокий спрос на сотрудников в пунктах выдачи заказов (ПВЗ), предприниматели часто неохотно нанимают подростков. Это связано с рядом ограничений, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, рассказала HR-эксперт, бизнес-стратег Александра Королева в беседе с радио Sputnik .

Основной риск — материальная ответственность. Согласно статье 244 ТК РФ, договор о полной материальной ответственности можно заключать только с совершеннолетними сотрудниками. Если подросток потеряет или испортит дорогой товар, владелец ПВЗ не сможет компенсировать убытки за счет работника.

Кроме того, существуют ограничения по функциям и графику. Подросткам запрещено работать с товарами категории 18+. Также для них установлен сокращенный рабочий день. Например, если подростку от 14 до 16 лет, то он может работать не более четырех часов в день.

«Подростки с 14 лет могут выполнять достаточно ограниченный круг задач: выдача заказов клиентам, но только тех, которые не попадают под категорию 18+, поддержание чистоты и порядка в зале, помощь в навигации, поиске товаров на складе, но он не должен поднимать тяжести», — подчеркнула Александра Королева.

Несмотря на риски, многие предприниматели идут на нарушение правил и нанимают подростков неофициально или по договору ГПХ. Однако прокуратура уже обращает внимание на такие схемы, что грозит владельцам ПВЗ административными и уголовными последствиями.