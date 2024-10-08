HR-эксперт Корнеев назвал отсутствие примеров из профессионального опыта распространенной ошибкой при собеседовании

HR-эксперт Дмитрий Корнеев в разговоре с «Газетой.Ru» назвал отсутствие конкретных примеров из профессионального опыта распространенной ошибкой, которую соискатели совершают при собеседовании.

По словам собеседника издания, кандидат должен максимально точно описать имеющиеся у него навыки или опыт работы над конкретным проектом. Также важно документировать задачи, которые выполнялись для достижения результатов, написал сайт kp.ru.

Корнеев посоветовал кандидатам на трудоустройство оставлять рекомендации от компаний, а также предоставлять контакты предыдущих руководителей.