HR-эксперт Корнеев назвал отсутствие примеров из профессионального опыта распространенной ошибкой при собеседовании

HR-эксперт Дмитрий Корнеев в разговоре с «Газетой.Ru» назвал отсутствие конкретных примеров из профессионального опыта распространенной ошибкой, которую соискатели совершают при собеседовании.
По словам собеседника издания, кандидат должен максимально точно описать имеющиеся у него навыки или опыт работы над конкретным проектом. Также важно документировать задачи, которые выполнялись для достижения результатов, написал сайт kp.ru.
Корнеев посоветовал кандидатам на трудоустройство оставлять рекомендации от компаний, а также предоставлять контакты предыдущих руководителей.
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