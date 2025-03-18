Задача кандидата — составить резюме так, чтобы оно было интересным и не вызывало раздражения. Тогда специалист по персоналу пригласит его на собеседование. Директор по персоналу сети магазинов музыкальных инструментов и оборудования «Музторг» Дмитрий Корнеев рассказал Life , какие ошибки могут плохо повлиять на восприятие будущего работодателя.

По его словам, резюме с «винегретным» набором должностей в заголовке — довольно распространенная история. С точки зрения потенциального работодателя, кандидату сложно предложить что-то конкретное, а также понять, чего тот хочет, каковы его приоритеты и компетенции.

Частая смена работы может рассматриваться как «красный флаг» по нескольким причинам. Во-первых, указывает на недостаток стабильности и преданности. Работодатели ищут людей, готовых вкладываться в развитие компании, поэтому частые переходы сигнализируют о том, что кандидат не заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.

Во-вторых, это может говорить о проблемах с адаптацией или взаимодействием с коллегами. Если человек не может удержаться на одном месте, это вызывает сомнения в его социальных навыках. Кроме того, частая смена работы воспринимается как отсутствие четкой карьерной стратегии. Исключением является проектная деятельность, но об этом необходимо сообщить, добавил HR-эксперт Корнеев.