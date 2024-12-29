HR-эксперт Кириллова: профессии, связанные с обслуживанием и взаимодействием с клиентами, останутся актуальными

В будущем году, вероятно, изменится спрос на рабочую силу. Причинами станут технологические, экономические и социальные факторы. О том, какие специалисты будут актуальны в этот период, рассказала HR-эксперт Елена Кириллова специально для редакции «АБН24» .

Искусственный интеллект все больше внедряется в различные сферы жизни: от здравоохранения до финансов. Поэтому будут особенно цениться профессионалы, способные разрабатывать и интегрировать алгоритмы машинного обучения.

Кириллова отметила, что с ростом объема данных и цифровых угроз возрастает важность обеспечения информационной безопасности. Эксперты, которые умеют защищать системы и данные от взломов, будут пользоваться большим спросом.

Увеличится потребность и в медицинских услугах. Это сделает актуальными профессии врачей, медсестер и специалистов в области телемедицины. Эксперт подчеркнула, что эти специалисты всегда будут нужны.

Будут набирать популярность IT-специалисты и эксперты по контенту. Маркетологи и авторы контента, умеющие привлекать и удерживать внимание аудитории, тоже будут востребованы.

Профессии, связанные с обслуживанием и взаимодействием с клиентами, также останутся актуальными. Компании будут искать сотрудников, способных адаптироваться к меняющимся условиям рынка и обеспечивать высокое качество обслуживания клиентов.